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Порошенко о создании Антикоррупционного суда: "Возможно, уже в мае"

Суд
16:25 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Антикоррупционный суд в Украине может быть создан еще до конца этого месяца.

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Антикоррупционный суд будет создан в первой половине этого года, возможно, уже в мае.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Европейская правда.

"Мы хотим ускорить создание независимого Антикоррупционного суда. Я очень уверен, что это удастся сделать в первой половине года, возможно, уже в мае", - сказал Порошенко, добавив, что после этого Украина рассчитывает получить новый транш от МВФ.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Первый замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец выразил мнение, что Верховная Рада может принять в целом закон об Антикоррупционном суде в мае.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, МВФ, Петр Порошенко, Суд.
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