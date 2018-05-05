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В НАПК сообщили о первой зарплате нового руководителя

Александр Мангула
21:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: НАПК

Новости Украины: НАПК опубликовало информацию о первой зарплате нового председателя агентства за апрель.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) опубликовало информацию о первой заработной плате нового председателя агентства Александра Мангула за апрель 2018.

Как сообщает в субботу пресс-служба НАПК, за апрель 2018 А.Мангулу начислено 119 909 грн (за первую половину месяца 57 143 грн и за вторую половину 62 766 грн). Из указанной суммы удержано 21 584 грн налога на доходы физических лиц, а также 1799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн, в первой половине месяца 46 000 грн и во второй половине 50 527 грн.

"В дальнейшем ориентировочно такую сумму составит ежемесячная заработная плата, которая будет начисляться и выплачиваться председателю Национального агентства", – сказано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули о невыплате премий председателю и сотрудникам НАПК с декабря 2016.

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Новости Украины, Александр Мангула, Зарплата, Коррупция, НАПК.
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