Порошенко: Украинские военные показали настоящий класс на Combined Resolve X

Президент Украины Петр Порошенко поздравил десантников 79 десантно-штурмовой бригады Николаева и танкистов 14 отдельной механизированной бригады с успехом на международных учениях " Combined Resolve X, проходящих в Германии.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Гордый за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия - одна из наиболее боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось изменять сценарий из-за дерзких, профессиональных и на удивление эффективных действий украинцев. Наши десантники из 79 десантно-штурмовой бригады Николаева и танкисты 14 отдельной механизированной бригады показали настоящий класс на полигоне. Так держать, ребята! Верим в вашу силу!" - написал Порошенко.

Как сообщалось, на полигоне вблизи города Хохенфельц в ФРГ продолжается активная фаза международных учений Combined Resolve X. Сводное подразделение от Вооруженных Сил Украины — десантники из 79 десантно-штурмовой бригады и танкисты от 14 отдельной механизированной бригады — в ходе наступления зашло глубоко в тыл противника и заняло оборону вблизи городка Равенсдорф.

Украинским военным удалось «уничтожить» более 10 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка «Abrams», 4 бронемашины «Bradley», два вертолета «Apache» и несколько автомобилей HMMV, а также до 20 человек личного состава. С украинской стороны потери составили 1 БТР, 2 танка и 13 военнослужащих.

Combined Resolve - многонациональные учения, которые проводятся командованием Вооруженных сил США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.