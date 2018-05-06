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Премьер Израиля собирается в Москву на парад

Биньямин Нетаньяху
03:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Также запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая посетит Москву.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"9 мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, договоренность о встрече в ближайшее время была достигнута во время телефонного разговора Путина и Нетаньяху 30 апреля.

11 апреля лидеры двух стран провели разговор, в ходе которого премьер-министр заявил, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в Сирии.

Путин же "попросил Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии".

30 апреля Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве предоставил якобы свидетельство того, что Иран продолжает работу над созданием ядерного оружия.

В связи c укрывательством официальным Тегераном секретной ядерной программы США начинали международные консультации относительно целесообразности продления Иранского ядерного соглашения 2015 года.

Иранское ядерное соглашение подписано в 2015 году в формате P5+1 (постоянные пять членов СБ ООН и Германия, а также ЕС).

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Новости Украины, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Израиль, мир, Политика, Россия.
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