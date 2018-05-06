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Саакашвили пообещал вернуться в большую политику

Михаил Саакашвили
15:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости Украины: Михаил Саакашвили пообещал, что вернет Грузию на путь развития и завершит "феодальное правление в Тбилиси".

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил жителей Аджарии с годовщиной революции. Кроме того, политик пообещал, что вернет Грузию на путь развития и завершит "феодальное правление в Тбилиси".

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. 

По его словам, 6 мая является важной датой не только для Аджарии, но и для всей Грузии, поскольку события, произошедшие 14 лет назад, стали шагом к объединению страны.

"6 мая 2004 года в Аджарии завершилось феодальное правление, завершились сепаратистские выступления и был сделан важнейший шаг к объединению Грузии. Все это сделали сами аджарцы, все это сделал обычный, но очень особый народ, и я бесконечно благодарен вам. Это ваш праздник и праздник всей Грузии", – подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, политик напомнил о проектах, которые были начаты в Аджарии в годы его президентства и остановлены после прихода к власти в 2012 году коалиции "Грузинская мечта". В частности, говорится об Американском технологическом университете в Батуми, который, как подчеркнул третий грузинский президент, "стал бы лучшим высшим учебным заведением во всей Восточной Европе", а также проекте по строительству жилья для социально незащищенных лиц.

"Мы справимся со всем этим. Мы завершим феодальное правление в Тбилиси, также как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развития туризма", – подчеркнул он.

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Новости Украины, Грузия, Михаил Саакашвили, Рух новых сил, Тбилиси.
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