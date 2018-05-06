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Нападение на Найема: Киев попросит Баку выдать четвертого подозреваемого

Мустафа Найем
21:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В ГПУ, заявили, что в ближайшие дни запрос об экстрадиции четвертого подозреваемого Магомеда Саитова будет направлен в Азербайджан.

Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни подаст запрос об экстрадиции Магомеда Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Мы (ГПУ - ред.) занимаемся вопросом экстрадиции господина Саитова. Мы находимся в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и взятии под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей", - отметил Енин.

Заместитель генпрокурора сообщил, что, как правило, этот процесс продолжается несколько месяцев.

Азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая.

Как сообщалось, 30 апреля в центре Киева народного депутата от БПП Мустафу Найема избили во время конфликта на дороге. Его госпитализировали, у парламентария диагностирован перелом челюсти, сотрясение мозга.

По факту нападения на народного депутата начаты уголовные производства по статьям "хулиганство" и "умышленное телесное повреждение средней степени".

Полиция задержала трех человек. Им предъявлено подозрение по статье о хулиганстве. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста: двум - ночной, третьему - круглосуточный с ношением электронного браслета.

Четвертого нападающего, который через два часа после избиения вылетел в Баку, объявили в розыск.

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Новости Украины, Азербайджан, ГПУ, Евгений Енин, Магомед Саитов.
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