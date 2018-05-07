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Экс-президент объяснила важность членства РФ в ПАСЕ для Украины

ПАСЕ
11:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украине самой нужно, чтобы Россия оставалась в Совете Европы, поскольку РФ является участником украинского кризиса, а значит должна быть частью его решения.

Экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат ПАСЕ Анн Брассер считает, что Россия должна оставаться в Совете Европы, в том числе и для того, чтобы можно было помочь Украине.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

По словам Брассер, если исключить Россию из организации, она останется мощной силой и за ее пределами.

"Кроме того, нам нужны россияне! В том числе - чтобы помочь вам, Украине. Россия участвовала в создании проблем для Украины, а следовательно, она должна быть и частью их решения!" - отметила депутат.

Она отметила, что конфликт в Украине уже превратился для Европы в повседневность, "ведь у всех есть другие проблемы".

"Но это неправильно. Это ваша территория, ее необходимо вернуть! А значит, нужно договариваться с россиянами, искать выход", - заявила Брассер.

Кроме того, по словам депутата, нельзя исключать страны-нарушители из Совета Европы, поскольку ее граждане теряют защиту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Ведь нарушитель - не вся страна, нарушитель - это режим! Если же страна выходит из Совета Европы, ее граждане теряют защиту Европейского суда по правам человека", - отметила Анн Брассер.

"Я боюсь открывать ящик Пандоры, забирая у людей даже это", - добавила она.

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Новости Украины, Анн Брассер, ПАСЕ, Россия, РФ, Совет Европы, Украина.
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