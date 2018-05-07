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Гройсман назвал сроки принятия закона о Антикоррупционном суде

Владимир Гройсман
12:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Радой законопроекта о Антикоррупционном суде 14-25 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о создании Антикоррупционного суда на следующих двух пленарных неделях – 14-25 мая.

"Я очень рассчитываю на то, что на ближайших двух пленарных неделях украинский парламент примет окончательное решение о создании независимого Антикоррупционного суда", - сказал он в ходе мероприятий в рамках открытия недели "Открытого правительства" в понедельник в Киеве.

Кроме того, В.Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада все-таки отменит электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии 2018 года, возможно уже в мае.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Суд, Украина.
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