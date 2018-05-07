Гройсман назвал сроки принятия закона о Антикоррупционном суде

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о создании Антикоррупционного суда на следующих двух пленарных неделях – 14-25 мая.

"Я очень рассчитываю на то, что на ближайших двух пленарных неделях украинский парламент примет окончательное решение о создании независимого Антикоррупционного суда", - сказал он в ходе мероприятий в рамках открытия недели "Открытого правительства" в понедельник в Киеве.

Кроме того, В.Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада все-таки отменит электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии 2018 года, возможно уже в мае.