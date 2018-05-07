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Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию

Петр Порошенко
11:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко 9-10 мая в Германии проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном, а также встретится с Туском.

Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию, где проведет переговоры с лидерами ФРГ и Франции, а также встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

"В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона, а также встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском", - говорится в обнародованном в понедельник утром на сайте АПУ сообщении.

П.Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" Э.Макрону.

Ранее А.Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции в Аахене в мае.

В апреле П.Порошенко заявлял, что на запланированной встрече глав Германии, Франции и Украины в Аахене в мае будут рассмотрены среди прочего вопросы безопасности. "Конечно, когда президента Украины приглашают в Аахен, там будет присутствовать больше количество международных лидеров, и там будут проведены консультации в том числе относительно вопросов безопасности", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Вместе с тем, русская редакция DW сообщала, что в рамках трехсторонних переговоров лидеров Украины, Франции и Германии "речь не идет о так называемом "нормандском формате" встречи".

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Новости Украины, Администрация Президента, Германия, ЕС, Петр Порошенко, Франция.
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