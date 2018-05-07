Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Вступительная кампания 2018: фамилии абитуриентов Крыма и Донбасса зашифруют
Вступительная кампания 2018: фамилии абитуриентов Крыма и Донбасса зашифруют
Новости: СБУ установила причастность кадровых военных РФ к обстрелу ракетами Мариуполя
СБУ установила причастность кадровых военных РФ к обстрелу ракетами Мариуполя
Новости: Усик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве
Усик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве
Новости: Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
X

Сущенко в СИЗО нарисовал новый рисунок - пейзаж Лиссабона

Lisbonne. Roman Sushchenko/Роман Сущенко. 2017. Лефортово.
14:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ

Новости Украины: Заключенный в московском СИЗО Роман Сущенко нарисовал городской пейзаж португальской столицы Лиссабона.

Незаконно арестованный в Москве корреспондент Укринформа Роман Сущенко послал свой двенадцатый рисунок из российского СИЗО "Лефортово" - городской пейзаж португальской столицы Лиссабона, где в этом году пройдет "Евровидение-2018".

"Lisbonne. Roman Sushchenko/Роман Сущенко. 2017. Лефортово. Бумага, шариковая ручка, шелуха лука, карандаш, чай, кетчуп", - написал украинский журналист на обороте рисунка, созданного еще в октябре 2017 года.

В целом за более чем полтора года заключения в московском СИЗО от собкора Укринформа пришло 12 рисунков, среди которых изображения Парижа, Женевы, Венеции, а также киевские пейзажи.

Как уже сообщалось, 24 апреля защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд позволил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Дебаты по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. Так что приговор ему может быть вынесен уже в начале июня.

Раньше Фейгин также говорил о важности в связи с делом Романа Сущенко визита в Россию президента Франции Эммануеля Макрона - вероятно 24-25 мая.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Лефортово, Минобороны Украины, Роман Сущенко, СИЗО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе У Савченко появился еще один защитник ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ

Последние новости

Евровидение 2018: Alekseev рассказал о подготовке к выступлению Вы будете удивлены, когда узнаете, что скрыто в стенах немецкого ангара (Фото) Аргентинский полузащитник попал в сферу интересов "Шахтера"
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
03 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости сегодня
15:51 Рианна рассказала об отношениях со своим молодым человеком
15:40 Аваков: Бочковский главой ГСЧС не будет
15:34 Метеорологи: Весна в Киеве закончилась
15:30 Рибери продлил контракт с "Баварией"
15:28 Исследователи определили продукт, являющийся природным аналогом виа-гры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Новости: Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Порошенко 9 мая встретится с Меркель и Макроном
Новости: Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Добавить комментарий
0