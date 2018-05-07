Сущенко в СИЗО нарисовал новый рисунок - пейзаж Лиссабона

Незаконно арестованный в Москве корреспондент Укринформа Роман Сущенко послал свой двенадцатый рисунок из российского СИЗО "Лефортово" - городской пейзаж португальской столицы Лиссабона, где в этом году пройдет "Евровидение-2018".

"Lisbonne. Roman Sushchenko/Роман Сущенко. 2017. Лефортово. Бумага, шариковая ручка, шелуха лука, карандаш, чай, кетчуп", - написал украинский журналист на обороте рисунка, созданного еще в октябре 2017 года.

В целом за более чем полтора года заключения в московском СИЗО от собкора Укринформа пришло 12 рисунков, среди которых изображения Парижа, Женевы, Венеции, а также киевские пейзажи.

Как уже сообщалось, 24 апреля защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд позволил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Дебаты по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. Так что приговор ему может быть вынесен уже в начале июня.

Раньше Фейгин также говорил о важности в связи с делом Романа Сущенко визита в Россию президента Франции Эммануеля Макрона - вероятно 24-25 мая.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября.