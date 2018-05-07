Вступительная кампания 2018: фамилии абитуриентов Крыма и Донбасса зашифруют

Чтобы гарантировать безопасность абитуриентов из Крыма и Донбасса, их фамилии зашифруют в приказах о зачислении в вузы.

Об этом говорится в инструкциях для абитуриентов из Крыма и с Донбасса, обнародованных на сайте Министерства образования и науки Украины.

Вместе с тем для абитуриентов из Донецкой и Луганской областей, которые будут поступать через образовательные центры "Донбасс-Украина" МОН обнародовал перечень населенных пунктов, из которых можно поступать по упрощенной процедуре.

А в инструкции для поступающих из Крыма напоминается о существовании специальных квот в уполномоченных высших учебных заведениях на бюджетные места - 20% от максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсным предложениям.