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Вступительная кампания 2018: фамилии абитуриентов Крыма и Донбасса зашифруют

Вступительная кампания
14:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса в приказах о поступлении зашифруют.

Чтобы гарантировать безопасность абитуриентов из Крыма и Донбасса, их фамилии зашифруют в приказах о зачислении в вузы.

Об этом говорится в инструкциях для абитуриентов из Крыма и с Донбасса, обнародованных на сайте Министерства образования и науки Украины.

Вместе с тем для абитуриентов из Донецкой и Луганской областей, которые будут поступать через образовательные центры "Донбасс-Украина" МОН обнародовал перечень населенных пунктов, из которых можно поступать по упрощенной процедуре.

А в инструкции для поступающих из Крыма напоминается о существовании специальных квот в уполномоченных высших учебных заведениях на бюджетные места - 20% от максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсным предложениям.

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Новости Украины, Абитуриенты, Донбасс, Крым, Минобразования.
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