САП повторно приостановила расследование против Охендовского
Новости Украины: Следствие было повторно приостановлено в связи с тем, что сейчас не получены ответы на все международно-правовые поручения.
Специализированная антикоррупционная прокуратура снова приостановила досудебное расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.
Об этом сообщил прокурор САП Виталий Кравец.
"(Досудебное расследование - ред.) приостановлено 25 апреля", - сказал Кравец.
Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.
3 апреля Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.
В апреле 2017 года НАБУ направило в САП обновленное подозрение председателю ЦИК Охендовскому, которому инкриминируют получение денег из "черной кассы" Партии регионов.
24 апреля по решению Соломенского райсуда САП возобновила следствие по делу Охендовского.