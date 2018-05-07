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САП повторно приостановила расследование против Охендовского

Михаил Охендовский
15:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Следствие было повторно приостановлено в связи с тем, что сейчас не получены ответы на все международно-правовые поручения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова приостановила досудебное расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Об этом сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

"(Досудебное расследование - ред.) приостановлено 25 апреля", - сказал Кравец.

Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

3 апреля Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

В апреле 2017 года НАБУ направило в САП обновленное подозрение председателю ЦИК Охендовскому, которому инкриминируют получение денег из "черной кассы" Партии регионов.

24 апреля по решению Соломенского райсуда САП возобновила следствие по делу Охендовского.

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Все по теме:

Новости Украины, SAP, Михаил Охендовский, НАБУ, Соломенский райсуд Киева, ЦИК.
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