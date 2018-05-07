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Аваков: Бочковский главой ГСЧС не будет

Арсен Аваков
15:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арсен Аваков заявляет, что восстановленный судом в должности председателя ГСЧС Сергей Бочковский на этой должности работать не будет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Сергей Бочковский не будет работать в должности главы ГСЧС.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я не имею таких данных, что он (Бочковский - ред.) вышел на работу. Бочковский не будет работать на этом посту. Бочковский обвиняется по целому ряду уголовных статей, мягко говоря, несовместимых с государственной должностью. И тот уровень показаний, который сейчас используется в уголовном процессе, в рамках которого он проходит, и тот уровень обвинений, который ему выдвигается, несовместим с возможностью для него состоять в государственной должности такого уровня. А то, что он, используя особенности судопроизводства, пока что переходного, и особенности законодательства пытается восстановиться в должности, показывает уровень этого чиновника в прошлом", - сказал Аваков.

По словам министра, пока не будет другого решения Кабинета министров, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и в дальнейшем будет руководить Николай Чечеткин.

Охрана не пустила скандального Бочковского на рабочее место

"ГСЧС успешно руководит достойный человек, генерал Чечеткин, и будет руководить в дальнейшем, пока не будет другого решения Кабинета министров. Насколько я знаю, Кабмин не планирует как-то реагировать на промежуточное решение судов, которое должным образом не дает возможности господину Бочковскому занять соответствующее рабочее место", - отметил Аваков.

Ранее в МВД проинформировали, что решение суда о восстановлении Бочковского в должности обжаловано в законном порядке.

Кроме того, как заявили в министерстве, на действии судей окружного админсуда Киева, которые принимали решение в отношении Бочковского, будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Бочковского задержали во время заседания Кабмина 25 марта 2015 года по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам. Тогда же Кабмин принял решение о его освобождении от должности.

Бочковского восстановили в должности главы ГСЧС

Окружной административный суд Киева 26 апреля 2018 года признал незаконным освобождение Бочковского и восстановил его в должности.

Тот вместе с адвокатом 27 апреля пришел к зданию ГСЧС и пытался попасть на рабочее место, но его не впустили.

7 мая адвокат Бочковского Игорь Федоренко заявил, что восстановленный судом в должности главы ГСЧС Сергей Бочковский передал в Министерство юстиции заявление с требованием выполнить судебное решение и допустить его к работе.

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Новости Украины, ГСЧС, МВД, Николай Чечеткин, Сергей Бочковский.
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