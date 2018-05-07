Киев призывает усилить давление на Россию из-за приговора Мовенко

Министерство иностранных дел Украины осуждает вынесенный оккупационными властями Крыма приговор украинцу Игорю Мовенко.

А также призывает международных партнеров усилить давление на Россию в связи с фабрикованием дела против него, написала в Facebook пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Оккупант цинично фабрикует дела. Решительно осуждаем "приговор" украинцу Мовенко. Призываем партнеров усилить давление на РФ", - написала Беца.

Окупант цинічно фабрикує справи. Рішуче засуджуємо "вирок" українцю Мовенку.Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ pic.twitter.com/86Fgug4ug1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 мая 2018 г.

Как сообщалось, 7 мая обнародован приговор подконтрольного Кремлю Гагаринского районного суда в Севастополе Игорю Мовенко, согласно которому украинский активист за комментарий в соцсетях получил два года в колонии общего режима.

"Суд" утверждает, что Мовенко в соцсети разместил открытый для общего доступа текстовый комментарий, в котором якобы "призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц".

Как сообщалось, приговор по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ обвиняемому в экстремизме Игорю Мовенко объявили 4 мая.

МИД Украины опротестовал это решение российского суда в Севастополе и заявил, что борется за освобождение Мовенко.

Мовенко был избит в Севастополе за символику украинского батальона «Азов», наклеенную на его велосипед. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы. До декабря того же года Мовенко задержали и отвезли в управление ФСБ России. Против него выдвинули обвинения в экстремизме. Российский прокурор просил два года условно для севастопольца, однако "суд" назначил более жесткое наказание.