Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Лучший бомбардир "Шахтера" прокомментировал слухи о переходе в "Бешикташ"
Лучший бомбардир "Шахтера" прокомментировал слухи о переходе в "Бешикташ"
Новости: Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
X

Киев призывает усилить давление на Россию из-за приговора Мовенко

МИД Украины
18:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД призывает партнеров усилить давление на Российскую Федерацию в связи сфабрикованным приговором обвиняемому в экстремизме украинцу Игорю Мовенко.

Министерство иностранных дел Украины осуждает вынесенный оккупационными властями Крыма приговор украинцу Игорю Мовенко.

А также призывает международных партнеров усилить давление на Россию в связи с фабрикованием дела против него, написала в Facebook пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Оккупант цинично фабрикует дела. Решительно осуждаем "приговор" украинцу Мовенко. Призываем партнеров усилить давление на РФ", - написала Беца.

Как сообщалось, 7 мая обнародован приговор подконтрольного Кремлю Гагаринского районного суда в Севастополе Игорю Мовенко, согласно которому украинский активист за комментарий в соцсетях получил два года в колонии общего режима.

"Суд" утверждает, что Мовенко в соцсети разместил открытый для общего доступа текстовый комментарий, в котором якобы "призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц".

Как сообщалось, приговор по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ обвиняемому в экстремизме Игорю Мовенко объявили 4 мая.

МИД Украины опротестовал это решение российского суда в Севастополе и заявил, что борется за освобождение Мовенко.

Мовенко был избит в Севастополе за символику украинского батальона «Азов», наклеенную на его велосипед. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы. До декабря того же года Мовенко задержали и отвезли в управление ФСБ России. Против него выдвинули обвинения в экстремизме. Российский прокурор просил два года условно для севастопольца, однако "суд" назначил более жесткое наказание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Игорь Мовенко, Крым, Марьяна Беца, МИД Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Вступительная кампания 2018: фамилии абитуриентов Крыма и Донбасса зашифруют Гройсман назвал сроки принятия закона о Антикоррупционном суде Экс-президент объяснила важность членства РФ в ПАСЕ для Украины

Последние новости

В Румынии украинцы попали в ДТП Алена Шоптенко показала, как готовится к рождению ребенка Уморительные комиксы, которые заставят вас посмеяться от души
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
03 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости сегодня
18:59 Бундеслига. "Бавария" продлила контракт с одним из лидеров атаки клуба
18:42 Ким Кардашьян доказала схожесть со своей дочкой
18:41 Минрегион может запретить автостоянки на тротуарах
18:41 Названы главные кандидаты на смену Венгеру в "Арсенале"
18:35 Принц Гарри и Меган Маркл станцуют свадебный танец под песню Уитни Хьюстон
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
Новости: Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Порошенко 9 мая встретится с Меркель и Макроном
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.04 - 6.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Добавить комментарий
0