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Bellingcat назвала имена военных РФ, причастных к обстрелам Мариуполя 2015 года

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Мариуполь
19:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Bellingcat назвали имена российских военных, причастных к обстрелу Мариуполя 24 января 2015 года, когда погибли 30 мирных жителей.

Международная команда расследователей Bellingcat установила личности 9 офицеров РФ, в том числе генерала, двух полковников и трех подполковников, которые принимали непосредственное участие в обстреле из реактивных систем залпового огня Мариуполя 24 января 2015 года.

Расследование опубликовано на сайте Bellingcat.

"Команде Bellingcat удалось убедительно установить, что артиллерийский удар по городу Мариуполь в Донецкой области Украины 24 января 2015 года, в результате которого погибло не менее 30 мирных жителей и более 100 получили ранения, был осуществлен с подконтрольной России территории. Bellingcat также удалось установить, что обстрел происходил под руководством и надзором действующих российских военнослужащих. Команда Bellingcat установила личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двух полковников и трех подполковников, которые принимали непосредственное участие в этой операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Bellingcat удалось установить, что за день до обстрела Мариуполя из России в Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Рано утром 24 января 2015 года эти батареи были развернуты рядом с селом Безымянное с целью обстрела города Мариуполя и его окрестностей, а впоследствии были возвращены в Россию.

В ходе анализа событий 23 и 24 января 2015 года Bellingcat также удалось обнаружить двух российских генералов, которые принимали участие в отборе и назначении российских артиллерийских специалистов на руководящие посты на востоке Украины.

Расследование стало возможным благодаря доступу к аудио - и видеоданным, подаваемым украинской властью в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России. "Эти данные были переданы нескольким международным расследовательским СМИ с целью независимой оценки. Bellingcat и партнеры проанализировали большое количество перехваченных телефонных переговоров между участниками вооруженного конфликта, которые на момент обстрела находились в районе Безымянного. Команда Bellingcat провела тщательную повторную проверку событий, имен и мест расположения, а также метаданных звонков, по открытым источникам, в том числе по спутниковым снимкам, постам в социальных сетях и образцам голосов из публичных выступлений некоторых из установленных лиц. Детальный анализ позволил выявить отдельных лиц и воинские подразделения, а также сделать реконструкцию событий, которые привели к обстрелу жилых кварталов Мариуполя", - отмечается в сообщении.

СБУ установила причастность кадровых военных РФ к обстрелу ракетами Мариуполя

Ранее уже были опубликованы отчеты, в частности отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине от 24 января 2015 года, в которых было установлено, что обстрел жилых кварталов Мариуполя был совершен из подконтрольной боевикам территории. Однако в расследовании Bellingcat впервые детально описана роль действующих российских воинских частей, а также непосредственная командная роль действующих российских офицеров в ходе этой операции.

В ходе расследования были установлены следующие российские офицеры, которые осуществляли командование батарей РСЗО на разных уровнях в день обстрела Мариуполя или которые давали целеуказание с другого района на востоке Украины :

- Генерал-майор Степан Степанович Ярощук;

 - Александр Иожефович Цаплюк, позывной "Горец";

- Александр Анатольевич Муратов;

- Максим Владимирович Власов, позывной "Югра";

- Сергей Сергеевич Юрченко, позывной "Воронеж";

- Александр Валерьевич Грунчев, позывной "Терек".

Кроме того, Bellingcat установил имена российских офицеров, которые занимались отбором и отправкой артиллерийских командиров и артиллерийских систем на восток Украины:

- Полковник Олег Леаргиевич Кувшинов;

- Генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко;

- Полковник Сергей Иванович Лисай.

Также установлены двое боевиков, граждан России и Украины, которые осуществляли непосредственное командование артиллерийскими подразделениями, что обстреливали Мариуполь:

- Александр Михайлович Евтоди, позывной "Пепел";

- Граир Манукович Егиазарян, позывной "Шрам".

Полная версия расследования с подробностями биографий каждого из этих людей, описанием хода расследования и анализом самого артиллерийского обстрела будет опубликована позже на этой неделе.

Как сообщалось, председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в понедельник обнародовал материалы расследования, доказывающие непосредственное участие российских военных в обстреле микрорайона "Восточный" в Мариуполе 24 января 2015 года.

Во время досудебного расследования следователями установлено и доказано, что этот террористический акт совершен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух дивизионов реактивных систем залпового огня БМ - 21 "Град" из состава ВС РФ, которые совершили более 120 выстрелов по мирному городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами С-21ОФ.

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Новости Украины, Bellingcat, Донецкая область, Мариуполь, Обстрел Мариуполь.
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