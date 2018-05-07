ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на данном этапе не видит необходимости в увеличении количества наблюдателей на Закарпатье, так как ситуация в регионе в целом спокойная, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Миссия усилила патрулирование в Закарпатской области, и все, что удалось зафиксировать, было опубликовано. Ведущую роль в этой работе играла команда СММ из Ивано-Франковска. Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация на Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом", - рассказал он в интервью "112.ua".

Отвечая на вопрос о том, планируется ли увеличение числа наблюдателей на Закарпатье, А.Хуг сообщил: "Команда наших наблюдателей находится в Ивано-Франковске, откуда они осуществляют патрулирование на Закарпатье. На этом этапе мы не видим необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде".

Он напомнил, что в соответствии с мандатом, предоставленном мисси ОБСЕ 57 государствами – участницами Организации, офисы СММ ОБСЕ базируются в Киеве, Одессе, Львове, Херсоне, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Черновцах и Луганске.

"На это время от команды СММ в Ивано-Франковске мы получаем информацию относительно ситуации на Закарпатье. Данная модель работы доказала свою эффективность", - пояснил А.Хуг.

Как сообщалось, в феврале 2018 года, после нескольких поджогов здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" (КМКС) в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили о необходимости присутствия наблюдателей СММ ОБСЕ в западной части Украины.

10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Вместе с тем в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

16 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

19 марта П.Сиярто заявил об обеспокоенности относительно того, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения. Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - сказал П.Сиярто.