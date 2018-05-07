Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости: Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде
Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде
Новости: Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
X

ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье

ОБСЕ
20:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В СММ ОБСЕ не видят необходимости в увеличении количества наблюдателей на Закарпатье в данный момент.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на данном этапе не видит необходимости в увеличении количества наблюдателей на Закарпатье, так как ситуация в регионе в целом спокойная, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Миссия усилила патрулирование в Закарпатской области, и все, что удалось зафиксировать, было опубликовано. Ведущую роль в этой работе играла команда СММ из Ивано-Франковска. Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация на Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом", - рассказал он в интервью "112.ua".

Отвечая на вопрос о том, планируется ли увеличение числа наблюдателей на Закарпатье, А.Хуг сообщил: "Команда наших наблюдателей находится в Ивано-Франковске, откуда они осуществляют патрулирование на Закарпатье. На этом этапе мы не видим необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде".

Он напомнил, что в соответствии с мандатом, предоставленном мисси ОБСЕ 57 государствами – участницами Организации, офисы СММ ОБСЕ базируются в Киеве, Одессе, Львове, Херсоне, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Черновцах и Луганске.

"На это время от команды СММ в Ивано-Франковске мы получаем информацию относительно ситуации на Закарпатье. Данная модель работы доказала свою эффективность", - пояснил А.Хуг.

Как сообщалось, в феврале 2018 года, после нескольких поджогов здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" (КМКС) в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили о необходимости присутствия наблюдателей СММ ОБСЕ в западной части Украины.

10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Вместе с тем в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

"Нафтогаз": в НАТО обеспокоены энергетической безопасностью Украины
"Нафтогаз": в НАТО обеспокоены энергетической безопасностью УкраиныЧитать полностью

16 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

19 марта П.Сиярто заявил об обеспокоенности относительно того, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения. Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - сказал П.Сиярто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Хуг, Закарпатье, ОБСЕ, СММ ОБСЕ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Нардепу Найему предоставили охрану СБУ: Обстрелами Мариуполя в 2015-м руководили российские военные Сущенко в СИЗО нарисовал новый рисунок - пейзаж Лиссабона

Последние новости

Ученые назвали селфи полезными для здоровья Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды Уморительные картинки, которые сделают ваш вечер
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
03 Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
04 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
05 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости сегодня
21:57 Астрономы настаивают на том, что Плутон все таки является планетой
21:54 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
21:50 Самые симпатичные бортпроводники разных авиакомпаний мира (Фото)
21:41 Джошуа рассказал, какова вероятность проведения боя против Уайлдера
21:36 В Киевской области пьяный десятиклассник зарезал подростка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0