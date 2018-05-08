Парубий: Украинцы победили гитлеровскую оккупацию, одолеют и путинскую

На этом он акцентировал в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения, обнародованном на сайте парламента.

"Традиционно 8 мая Украина вместе со всем свободным миром отмечает День памяти и примирения. Очень символично, что это происходит накануне 9 мая - Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Сегодня уже российские имперские реваншисты, отбросив трагические уроки мировой войны, заново разжигают ее в самом центре Европы. Путин стал новым Гитлером, оккупировав Крым и часть Донбасса", - отметил Парубий.

Он призвал всех граждан Украины вспомнить ратный подвиг и героизм ветеранов войны, участников украинского освободительного движения и склонить голову перед светлой памятью невинно погибших жертв войны.

"Отдавая глубокое уважение тем, кто свыше семидесяти лет тому назад защитил Украину и весь мир от гитлеровского нашествия, хочу от всего сердца выразить слова благодарности и поддержки нашим воинам-защитникам, которые сейчас защищают независимость и суверенитет Украины от путинского фашизма на восточном фронте", - уточнил спикер.

В то же время он добавил, что победу над нацизмом во Второй мировой войне российский имперский реваншизм стремится использовать в информационной войне и агрессии против Украины.

"Ежегодно в майские Дни памяти российские агенты влияния в Украине пытаются организовать провокации. Не позволим оккупанту использовать подвиг наших павших и живых героев для провокаций против Украины! Вспомним и почтим память всех украинцев, сложивших свои жизни за мир и свободу!", - заметил Парубий.

Он выразил убеждение, что как "свыше семидесяти лет тому назад наш народ поборол гитлеровскую оккупацию, так и сейчас мы победим путинскую, а оккупированые Россией Крым и Донбасс будут возвращены". Как сообщалось, в Украине, как и в мире, 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года.

8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником Оперативного штаба ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицированный на следующий день в Берлине.

По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднования. В странах-союзницах по антигитлеровской коалиции этот день отмечается как День Победы над нацизмом.

Во время Второй мировой войны в Украине погибли, по разным оценкам, от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения - порядка 5 млн. В то же время 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли пристанище. В полные руины были превращены свыше 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.