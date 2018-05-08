Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение, в котором поддержали инициативу об обращении к Вселенскому Патриарху относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"После дискуссий в нашем кругу мы подписали совместное обращение", - сказал Л.Кравчук на совместной с Л.Кучмой и В.Ющенко пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской матерью - церковью сыграет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развитии религиозной свободы в Украине, будет способствовать плодотворному межконфессиональному диалогу в нашей стране", - зачитал Л.Кравчук текст обращения.

Главы государства призвали всех объединится для создания автокефальной православной церкви Украины. "Мы убеждены, что единство украинского народа, большой силой укрепления которого будет автокефальная православная поместная церковь, станет непреодолимой духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины. Потому мы поддерживаем усилия президента Украины Петра Порошенко в этом чрезвычайно важном для Украины вопросе и обращаемся ко всем гражданам, ко всем ответственным политикам, общественным деятелям объединиться вокруг этой большой цели и совместно активно работать для создания автокефальной православной церкви Украины", - отмечается в документе.