В Совете ЕС назвали планы Туска на встрече с Порошенко

Президент Европейского Совета Дональд Туск намерен на встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсудить выполнение Минских договоренностей и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщили корреспонденту в Совете ЕС накануне встречи, которая состоится в среду, 9 мая, в немецком городе Аахен (Aachen).

"Стороны обсудят подготовку к предстоящему саммиту Украина-ЕС, выполнение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, усилия, направленные на борьбу с коррупцией, выполнение Минских договоренностей и ситуацию в Крыму и Севастополе", - отметили в Совете ЕС.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 9-10 мая осуществит визит в Германию.

В рамках визита он проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Также Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Макрону.