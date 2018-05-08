Меджлис: В Крыму с начала года задержали 28 активистов

В первом квартале текущего года российские власти в оккупированном Крыму арестовали 28 крымских татар, в отношении 149-ти нарушили право на справедливый суд, сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"За первые три месяца оккупанты провели 19 обысков, 12 из них – в домах коренного народа. Общее количество задержаний за первый квартал – 28, из них 14 представителей коренного народа, зафиксировано 40 случаев незаконных допросов, 22 из которых – в отношении представителей крымскотатарского народа", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Э.Бариев отметил, что зафиксировано 39 арестов, 28 из которых – по отношению к крымским татарам.

"Общая сумма штрафов составила 339 тыс. 500 рублей, что составляет около 145 тыс. грн. Зафиксировано 170 случаев нарушений права на справедливый суд, 149 из которых – по отношению к представителям коренного народа, 17 нарушений права на достижимый уровень физического и психического здоровья, 2 случая нарушения права на мирные собрания, 26 случаев незаконных визитов в оккупированный Крым, 24 случая выдворения из Крыма. 9 фактов проведения незаконных военных учений на территории полуострова", - проинформировал он.

В свою очередь, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман отметил, что все задержания проводились в основном после обысков.

"Обысков, которые проходят в грубой манере и несмотря на отсутствие нарушений какой-либо статьи. За первые три месяца оккупанты задерживали не только представителей коренного народа, но и проукраинских активистов, а также левых, анархистов", - подчеркнул он.

Э.Сагирман также проинформировал, что Евпаторийский горсуд постановил выдворить из Крыма за якобы нелегальное трудоустройство 23 граждан Украины.