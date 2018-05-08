"Декларация 3 мая": Литва поддержала Украину на пути в ЕС и НАТО

Сейм Литвы призвал поддержать Украину на пути ее сближения с Организацией североатлантического договора (НАТО) и Европейского Союза.

Как сообщает Delfi, за документ под названием "Декларация 3 мая" единогласно проголосовали 100 членов Cейма Литвы.

"Стремление Украины защититься от агрессора и вернуть себе оккупированные земли, а также создать безопасное, процветающее и европейское государство, сближающееся с НАТО и Евросоюзом, является и стратегической целью Литвы. Литва призывает Польшу и Украину, всех вместе, выступить совместно и сделать все, чтобы это стало и самым главным стремлением всех наших партнеров на Западе", - говорится в принятой декларации.

Также в документе отмечается, что необходимо не только остановить агрессию России в Украине, но и инвестировать в создание успешного государства на восточном фланге Европы.

"Мы надеемся, что и сегодняшняя Россия когда-нибудь станет неагрессивным и европейским государством. Чтобы такая перспектива для России в будущем реализовалась, сегодня нам следует общими усилиями останавливать ее агрессию в Украине и инвестировать в создание "пояса успешных государств" на восточном фланге Европы, начиная с Украины", - сказано в документе.

В этой связи отмечается, что этой декларацией литовские парламентарии хотели отдать дать уважения так называемой Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 года.

"С лозунгом "За вашу и нашу свободу" литовцы и поляки, украинцы и белорусы, евреи и татары, люди других национальностей на наших землях шли защищать европейские идеалы Конституции 3 мая. Сегодня мы призываем наследников создателей Конституции 3 мая сделать все, чтобы все государства, находящиеся на землях Республики Обоих Народов (Речи Посполитой), имели возможность стать частью свободной и единой Европы", - говорится в принятой сеймом декларации.