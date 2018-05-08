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Савченко хочет посещать заседания Рады

Надежда Савченко
14:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Надежда Савченко хочет посещать заседания Рады и встречаться с избирателями.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО СБУ в Киеве, вновь требует обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата.

"Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, главы Службы безопасности Украины, председателя Верховной Рады Украины обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата, согласно Конституции Украины, ЗУ "О статусе народного депутата Украины", ЗУ "О Регламенте Верховной Рады Украина ", ЗУ "О выборах народных депутатов Украины", - сообщает пресс-служба Н.Савченко на странице нардепа в соцсети Фейсбук во вторник.

В пресс-службе убеждены, что, будучи народным депутатом, Н.Савченко должна посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Надежда Савченко, СИЗО.
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