Савченко хочет посещать заседания Рады

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО СБУ в Киеве, вновь требует обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата.

"Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, главы Службы безопасности Украины, председателя Верховной Рады Украины обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата, согласно Конституции Украины, ЗУ "О статусе народного депутата Украины", ЗУ "О Регламенте Верховной Рады Украина ", ЗУ "О выборах народных депутатов Украины", - сообщает пресс-служба Н.Савченко на странице нардепа в соцсети Фейсбук во вторник.

В пресс-службе убеждены, что, будучи народным депутатом, Н.Савченко должна посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ.