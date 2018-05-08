Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Новости: Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Новости: "Металлист-1925" официально назначил главного тренера
"Металлист-1925" официально назначил главного тренера
Новости: Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
X

Путин не поздравил Порошенко и Маргвелашвили с Днем Победы

Владимир Путин
15:18 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости Украины: Президент России использовал термин "Великая Отечественная война" и также не поздравил президентов Грузии и Украины.

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы президентов постсоветских стран, однако не позвонил президенту Украины Петру Порошенко и президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Поздравление обнародовано на сайте президента РФ.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Путин назвал День Победы священной датой, символом единения и беспримерного героизма народов, сражавшихся во имя спасения человечества от фашизма.

Отметим, что в обращении используется советский термин "Великая Отечественная война" (1941-1945), а не общепринятый "Вторая мировая война" (1939-1945).

На сайте Администрации президента Украины на данный момент нет ответа на этот шаг. В то же время сегодня на памятных мероприятиях президент Украины Петр Порошенко заявил, что "в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Путин, День Победы, Петр Порошенко, Россия, РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Президент назвал число регулярных российских войск на Донбассе Порошенко: Россия хочет дестабилизировать Украину Уолкер объяснил, для чего нужно предоставлять оружие Украине

Последние новости

Самое крутое студенческое общежитие в мире (Фото) "Декларация 3 мая": Литва поддержала Украину на пути в ЕС и НАТО Улыбка до ушей: когда заказываешь наряд на китайском сайте
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
15:36 Группа Kozak System записали гимн для украинских солдат (Видео)
15:34 Следком РФ возбудил дело против военной прокуратуры Украины
15:32 В центре Рима сгорел автобус
15:28 АМКУ проверит "дорогое" жилье на финал Лиги чемпионов в Киеве
15:27 Сразу 16 детям на Днепропетровщине стало плохо на школьной линейке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: "Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
Добавить комментарий
0