Путин не поздравил Порошенко и Маргвелашвили с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы президентов постсоветских стран, однако не позвонил президенту Украины Петру Порошенко и президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Поздравление обнародовано на сайте президента РФ.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Путин назвал День Победы священной датой, символом единения и беспримерного героизма народов, сражавшихся во имя спасения человечества от фашизма.

Отметим, что в обращении используется советский термин "Великая Отечественная война" (1941-1945), а не общепринятый "Вторая мировая война" (1939-1945).

На сайте Администрации президента Украины на данный момент нет ответа на этот шаг. В то же время сегодня на памятных мероприятиях президент Украины Петр Порошенко заявил, что "в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".