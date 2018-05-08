Следком РФ возбудил дело против военной прокуратуры Украины

В Российской Федерации возбудили дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины.

Как сообщили в Следственном комитете России, речь идет о прокурорах, которые намерены привлечь к ответственности 19 судей Конституционного суда России, признавших законной аннексию украинского Крыма.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления)", - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство в связи с тем, что действия судей, санкционировавших аннексию Крыма, украинские следователи стали рассматривать как умышленные действия, направленные на изменение границ Украины.

В Следкоме РФ заявили, что в рамках этого производства Приймачок и другие сотрудники прокуратуры, "игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ".

"При этом Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", - считают в СКР.

Как отмечается, в настоящее время Следком РФ проводит следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу.