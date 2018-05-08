Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Новости: Гройсман посетил детей в черкасской больнице
Гройсман посетил детей в черкасской больнице
Новости: "Металлист-1925" официально назначил главного тренера
"Металлист-1925" официально назначил главного тренера
Новости: "Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
X

Следком РФ возбудил дело против военной прокуратуры Украины

Следком РФ
15:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В РФ возбудили дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины.

В Российской Федерации возбудили дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины.

Как сообщили в Следственном комитете России, речь идет о прокурорах, которые намерены привлечь к ответственности 19 судей Конституционного суда России, признавших законной аннексию украинского Крыма.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления)", - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство в связи с тем, что действия судей, санкционировавших аннексию Крыма, украинские следователи стали рассматривать как умышленные действия, направленные на изменение границ Украины.

В Следкоме РФ заявили, что в рамках этого производства Приймачок и другие сотрудники прокуратуры, "игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ".

"При этом Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", - считают в СКР.

Как отмечается, в настоящее время Следком РФ проводит следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генпрокуратура, Главная военная прокуратура Украины, ГПУ, Крым, РФ, Следком РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Российские спецслужбы на 9 мая готовили провокации: СБУ помешала Порошенко рассказал, при каком условии на Донбассе состоятся выборы Парубий: Украинцы победили гитлеровскую оккупацию, одолеют и путинскую

Последние новости

Тапанульский орангутан на грани исчезновения Улыбка до ушей: забавные мужчины с необычным чувством стиля У стран ЕС нереалистичное видение событий в Украине
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
16:57 Благоприятные факторы регулярного употребления чеснока для организма
16:52 Экс-лидер Барселоны предрекает форварду ПСЖ путь Месси
16:45 Улыбка до ушей: если бы голливудские красавчики были с СНГ
16:43 Лавров и Маас обсудят Украину, иранский атом и корейский диалог
16:40 Как живет богатая молодежь Греции (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 мая 2018 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 мая 2018 года
Добавить комментарий
0