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У стран ЕС нереалистичное видение событий в Украине
15:44 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Представительство ЕС: У Западной Европы – нереалистичное видение событий в Украине.
У граждан стран Западной Европы сложилось нереалистичное видение ситуации в Украине из-за плохого информирования по этому поводу.
Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает "РБК-Україна".
"В Евросоюзе не очень хорошая подача информации о том, что происходит в Украине. Особенно в западных странах видение того, что происходит в Украине, не является реалистичным. Это большая проблема. Мы должны найти пути для того, чтобы помочь понять людям из Западной Европы, что происходит в Украине", - сказал дипломат.
По его словам, изменить ситуацию поможет предоставление возможности для молодежи из Украины путешествовать в Западную Европу.
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