У стран ЕС нереалистичное видение событий в Украине

У граждан стран Западной Европы сложилось нереалистичное видение ситуации в Украине из-за плохого информирования по этому поводу.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает "РБК-Україна".

"В Евросоюзе не очень хорошая подача информации о том, что происходит в Украине. Особенно в западных странах видение того, что происходит в Украине, не является реалистичным. Это большая проблема. Мы должны найти пути для того, чтобы помочь понять людям из Западной Европы, что происходит в Украине", - сказал дипломат.

По его словам, изменить ситуацию поможет предоставление возможности для молодежи из Украины путешествовать в Западную Европу.