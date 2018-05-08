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У стран ЕС нереалистичное видение событий в Украине

Украина
15:44 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Представительство ЕС: У Западной Европы – нереалистичное видение событий в Украине.

У граждан стран Западной Европы сложилось нереалистичное видение ситуации в Украине из-за плохого информирования по этому поводу.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает "РБК-Україна".

"В Евросоюзе не очень хорошая подача информации о том, что происходит в Украине. Особенно в западных странах видение того, что происходит в Украине, не является реалистичным. Это большая проблема. Мы должны найти пути для того, чтобы помочь понять людям из Западной Европы, что происходит в Украине", - сказал дипломат.

По его словам, изменить ситуацию поможет предоставление возможности для молодежи из Украины путешествовать в Западную Европу.

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Новости Украины, Евросоюз, ЕС, Западная Европа, События в Украине, Украина, Хьюг Мингарелли.
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