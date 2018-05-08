Швейцария передала Украине данные о счетах экс-регионала Ефремова

На счетах родственников бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова размещено 33 миллиона швейцарских франков.

Об этом сообщает DW со ссылкой на документы, обнародованные на днях в реестре судебных дел Швейцарии.

"Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов известен своей категорической пророссийской и антизападной риторикой. Впрочем, оказывается, семья Ефремовых, равно как и немало других лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, не стеснялась выводить значительные суммы средств сомнительного происхождения на Запад, в частности в Швейцарию", - идет речь в сообщении.

По информации швейцарского Ведомства по противодействию отмывания средств, на связанные с ведущим экс-"регионалом" счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

Отмечается, что Игорь Ефремов с супругой проживают в Вене. Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал экс-лидер фракции ПР, когда его в Украине сняли из самолета и отправили в следственный изолятор. С тех пор Ефремов находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

Тем временем деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют по уголовному делу, открытому против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича. Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств государственного предприятия "Лугансуголь" в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, Еремов оказывал незаконное влияние с использованием властных полномочий на руководство "Луганскуголь", чтобы склонить их к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными Ефремовым.

В результате, как выплывает из швейцарских судебных документов, госпредприятие купило у фирм Ефремовых в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, истекает из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривень, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривень, перечисленные фирмами Ефремовых, и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривень. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за границу.

Отмечается, что сын Александра Ефремова Игорь, его супруга и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированных с июня 2016 года. Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются "политической расправой" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Однако швейцарские судьи отказались размораживать счета. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованного в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не доведет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включительно с протоколом допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто в 2015 году за отсутствием доказательств, сообщили DW в Федеральной прокуратуре Швейцарии.