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Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой

ООН
20:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украинская делегация в ООН расскажет об опыте противодействия российской агрессии в медиа сфере.

Украинская делегация вместе с активистами медиа-платформ, которые эффективно разоблачают методы российской пропаганды и информационного вмешательства, 9 мая проведут в ООН презентацию, чтобы поделиться с другими странами опытом противостояния.

Об этом сообщил в комментарии официальный представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"В среду Постоянное представительство Украины при ООН вместе с представителями StopFake и VoxUkraine проведут для государств-членов ООН презентацию на тему пропаганды и фейковых новостей как элементов гибридной войны, которую ведет Россия против Украины и других государств мира", - сказал украинский дипломат.

По его словам, украинская делегация расскажет об опыте и представит материалы за более чем четыре года противодействия российской агрессии в информационной сфере.

"Украина получила довольно большой опыт и разработала инструменты для борьбы с российской пропагандой и фейками, что может оказаться интересным для других стран, ведь Россия через свою дезинформацию пытается влиять на внутреннюю ситуацию в разных частях света", - заметил Николенко.

Представитель Украинской миссии при ООН также сообщил, что заседание 9 мая имеет целью, в том числе, обсуждение возможностей для усиления роли ООН в создании глобальной политики борьбы с фейками и пропагандой.

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Новости Украины, Олег Николенко, ООН, Пропаганда, Российская пропаганда, Украина, Украина в ООН.
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