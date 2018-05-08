Украина в ООН представит доклад о борьбе с российской пропагандой

Украинская делегация вместе с активистами медиа-платформ, которые эффективно разоблачают методы российской пропаганды и информационного вмешательства, 9 мая проведут в ООН презентацию, чтобы поделиться с другими странами опытом противостояния.

Об этом сообщил в комментарии официальный представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"В среду Постоянное представительство Украины при ООН вместе с представителями StopFake и VoxUkraine проведут для государств-членов ООН презентацию на тему пропаганды и фейковых новостей как элементов гибридной войны, которую ведет Россия против Украины и других государств мира", - сказал украинский дипломат.

По его словам, украинская делегация расскажет об опыте и представит материалы за более чем четыре года противодействия российской агрессии в информационной сфере.

"Украина получила довольно большой опыт и разработала инструменты для борьбы с российской пропагандой и фейками, что может оказаться интересным для других стран, ведь Россия через свою дезинформацию пытается влиять на внутреннюю ситуацию в разных частях света", - заметил Николенко.

Представитель Украинской миссии при ООН также сообщил, что заседание 9 мая имеет целью, в том числе, обсуждение возможностей для усиления роли ООН в создании глобальной политики борьбы с фейками и пропагандой.