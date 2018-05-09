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Охрана спасала нардепов Шуфрича и Новинского от активистов в парке Славы
Новости Украины: Возле монумента Неизвестному солдату в парке Славы в Киеве произошло столкновение между охраной нардепов Вадима Новинского и Нестора Шуфрича и полицией.
Между охраной народных депутатов Вадима Новинского и Нестора Шуфрича возле монумента Неизвестному солдату в парке Славы произошло столкновение.
После того, как колонна подошла к монументу Неизвестному солдату, граждане начали возлагать цветы. В голове колонны были нардепы Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.
Они возложили цветы и пошли на выход из парка. В это время за ними последовала группа активистов с криками: "Шуфрича и Новинского на нары!".
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Впрочем, охрана депутатов помешала им приблизиться к политикам, после чего произошло небольшое столкновение. В ситуацию вмешались находившиеся рядом правоохранители и развели стороны конфликта.
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