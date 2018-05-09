Волкер сравнил аннексию Крыма с оккупацией стран Балтии

Крым может вернуться в состав Украины подобно тому, как страны Балтии со временем обрели независимость от СССР.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По его словам, проблема Крыма столь же сложна, но в США с восхищением смотрят на предшественников, не признававших «аннексию балтийских госдуарств».

Волкер заявил также, что нежелание России, аннексировавшей Крым, возвращать его обратно Украине, подразумевает, что санкции против нее будут бессрочными. Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР после того, как на их территорию были введены советские войска, а к власти пришли коммунисты. После распада СССР страны Балтии назвали советский период оккупацией.

Как сообщалось, Волкер заявил, что при нынешних обстоятельствах есть реальный шанс покончить с войной на Донбассе, если президент РФ Владимир Путин этого захочет.