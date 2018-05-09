Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Канзас стал 10 штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом Посольство Украины в США сообщает на своей странице в Facebook.

"Еще один штат США признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, ранее Голодомор в Украине геноцидом признали в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.