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Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор 1932-1933 годов
21:23 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Штат США Канзас признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Американский штат Канзас стал 10 штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом Посольство Украины в США сообщает на своей странице в Facebook.

"Еще один штат США признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, ранее Голодомор в Украине геноцидом признали в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

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Новости Украины, Голодомор, Голодомор 1932-1933, Канзас, США.
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