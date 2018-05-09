Порошенко и Туск договорились провести юбилейный Саммит Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского совета Дональд Туск договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина - Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча Порошенко и Туска состоялась сегодня во время рабочего визита главы Украинского государства в Германию для участия в церемонии вручения премии Карла Великого.

«Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина - Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе», - сказано в сообщении.

Также президент Украины проинформировал президента Европейского совета о ситуации на Донбассе, ходе операции Объединенных сил и о последних нарушениях российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники обсудили вопросы продолжения и возможного ужесточения санкционного режима против России.

Кроме того, Порошенко и Туск обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также путях усиления помощи со стороны ЕС.