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Украина выиграла у России еще одно дело в Гааге

Третейский суд в Гааге
05:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины: Украинские компании выиграли суд в Гааге о компенсации Россией ущерба за аннексию Крыма.

Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Ранее сообщалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 миллионов долларов.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела в соответствии со статьей 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, что касается вопросов ответственности и убытков", - говорится в пресс-релизе суда.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Стоит отметить, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. В суде напоминают, что после проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 года состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 года истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.

Третейский суд начисляет трех полномочных представителей, причем Кремль отказался выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Гаага, Крым, Россия, Суд.
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