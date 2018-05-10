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Австралия выделит миллионы на расследование катастрофы МН17

Катастрофа MH17
09:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Австралии выделит более 50 миллионов долларов для поддержки расследования в Нидерландах причин катастрофы МН17 над Донбассом в 2014 году.

Правительство Австралии выделит более $50 миллионов на обеспечение потребностей уголовного расследования в Нидерландах катастрофы МН17.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Австралии.

“Правительство Тернбулла продолжает добиваться справедливости для жертв рейса MH17. Мы предоставим 50,3 млн долл. в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности и помочь близким (жертв) участвовать в судебном разбирательстве”, - говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

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Упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы, который на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

“Финансирование также предусматривает продолжение работы посольства Австралии в Киеве и дополнительные ресурсы для поддержки участия Австралии в обвинении”, - сказано в бюджетных документах.

Принятие странами участницами Следственной группы положительных решений по финансированию работы нидерландского судопроизводства по делу МН17 является важным шагом для эффективного продолжения расследования.

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Новости Украины, MH17, Австралия, Катастрофа MH17, Нидерланды.
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