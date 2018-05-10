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Нормандский формат без Путина: о чем будут говорить Порошенко, Меркель и Макрон

Петр Порошенко и Ангела Меркель
10:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Эксперты называют встречу просто - "Нормандия минус Россия" или "неформальная встреча союзников".

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся 10 мая в немецком Ахене, где президенту Франции вручат премию Карла Великого. Ранее канцлер ФРГ отмечала, что речь не идет о "нормандском формате", поскольку Владимира Путина на этой встрече не будет.

Как сообщает DW.com, эксперты называют встречу просто - "Нормандия минус Россия" или "неформальная встреча союзников".

"Этот формат был призван согласовать общую позицию перед тем, как спорить с Путиным, чтобы не дать ему отделить европейцев от украинцев", - поясняет старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). Но с осени прошлого года он получил дополнительное значение: обсуждение внутренней ситуации в Украине, прежде всего реформ.

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Того же мнения придерживается и эксперт Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK) Вера Рогова: "Встреча без России - хорошая возможность для Меркель и Макрона высказать критику своему визави Порошенко без публичного ослабления его переговорных позиций".

Она подчеркивает, что среди западных лидеров растет разочарование из-за коррупции и медленного прогресса украинских реформ. По словам же руководителя украинской исследовательской программы Института Кеннана Михаила Минакова, эта встреча - попытка восстановить коммуникацию между лидерами "нормандской четверки" после долгого перерыва (последний раз встреча на высшем уровне прошла в октябре 2016 года в Берлине. - Ред.).

"Эту встречу трех лидеров надо рассматривать как начало реанимации "нормандской четверки" с несколько измененным личным составом (Эмманюэль Макрон вместо Франсуа Олланда. - Ред.)", - считает политолог.

По словам экспертов, Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе. Впрочем, и Киев, и Берлин, и Париж понимают, что без согласия Москвы продвижения в этом деле не будет, ведь РФ как постоянный член Совбеза ООН может наложить вето на любую идею.

Так, Украина разработала свой проект резолюции, в котором сказано, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены во всей зоне конфликта, включая участок российско-украинской границы. Россия же предлагает разместить миротворцев только на фактической линии разграничения сторон конфликта на Донбассе.

Меркель, Порошенко и Макрон будут обсуждать и как реагировать на нарушения Россией норм международного права на неподконтрольных Киеву украинских территориях, полагают эксперты. Однако главный акцент будет сделан на внутренних проблемах страны.

"На ситуации с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. - Ред.), антикоррупционным судом и случаями злоупотребления властью в Украине", - перечисляет Густав Грессель.

Он отмечает, что в Европе поддержку Украины часто критикуют популисты, утверждающие, что Европа не должна жертвовать "теплыми отношениями с Россией" ради "коррумпированной Украины".

Недостаток реформ же - это "новые боеприпасы для их пропагандистских пулеметов".

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Новости Украины, Ангела Меркель, Нормандский формат, Петр Порошенко, ФРГ, Эмманюэль Макрон.
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