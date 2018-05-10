С начала агрессии РФ на Донбассе пострадали более 4,4 миллиона украинцев

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отмечает, что за период агрессии Российской Федерации в Украине пострадало более 4,4 миллиона украинцев и погибло более 2 тысяч военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Отмечается, что Геращенко принимала участие в круглом столе в Королевском институте международных дел Chatham House на тему: "Конфликт на Донбассе: человеческое измерение и влияние на внутреннюю политику", который прошел в Лондоне 9 мая.

"Ирина Геращенко проинформировала экспертов ведущих аналитических центров Великобритании о текущей ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Политик отметила, что за период агрессии Российской Федерации в Украине пострадало более 4,4 миллиона украинцев и погибло более 2 тысяч военных", - говорится в сообщении.

Во время дискуссии Геращенко сообщила о ряде вопросов гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которые остаются заблокированными. По ее словам, одним из таких вопросов является внедрение трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе при участии МККК. В то же время политик проинформировала, что на сегодня более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Также представитель гуманитарной подгруппы ТКГ подчеркнула, что инициатива украинской стороны относительно передачи в рамках гуманитарной подгруппы 23 граждан РФ, осужденных за преступления против территориальной целостности Украины, для освобождения политзаключенных Кремля, к сожалению, до сих пор остается без ответа.

Первый вице-спикер акцентировала внимание участников дискуссии, что представители международных гуманитарных миссий, в частности и МККК, не могут посетить незаконно удерживаемых украинцев ни на временно оккупированных территориях Украины, ни в РФ. При этом Геращенко сообщила, что при таких обстоятельствах к заложникам и политзаключенным Кремля продолжают применять пытки.

Как сообщалось, ранее Геращенко заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет дестабилизировать всю Украину и Европу, в частности посредством вмешательства в предстоящие выборы в Украине.

В начале мая родные украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО и РФ, и бывшие заключенные призвали в Европарламенте усилить давление на РФ в вопросе освобождения заложников.