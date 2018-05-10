В России обсуждали будущую встречу "нормандской четверки"

Дата и место встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" не определены.

Как передаёт корреспондент в РФ, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Москве.

"Что касается времени созыва министерской встречи "нормандской четверки", это инициатива, которую мы поддержали, высказались за то, чтобы мы хорошо подготовили этот контакт, а по срокам нужно договариваться", - сказал Лавров.

"Я надеюсь, что не будет отложен этот контакт на долгий период, но нужно найти даты, которые всех устраивают", - добавил он.

По его словам, сегодня на переговорах обсуждалось наполнение возможной встречи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ - ред).

"У германских коллег есть собственные идеи. Мы сказали, что министры, конечно, если они встретятся, обязаны, как минимум, завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине, а именно - добиться согласия на разведение сил и средств в Станице Луганской, чему сейчас препятствует украинская сторона вопреки многократным подтверждениям ОБСЕ о возможности это сделать", - сказал Лавров.

"И второе: зафиксировать на бумаге так называемую формулу Штайнмайера о наделении Донбасса особым статусом и о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов. Это тот минимум, без которого, наверное, министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно", - подчеркнул он.

В свою очередь, Маас подтвердил наличие желания провести переговоры в "нормандском формате". "Мне кажется, это очень важный пункт для того, чтобы возобновить и придать новую динамику Минскому процессу", - сказал Маас.