Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Новости: Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге
Новости: Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Новости: В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
X

Песков подтвердил открытие Керченского моста с участием Путина

Керченксий мост
16:08 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Кремле подтвердили, что Путин приедет на открытие автомобильной части моста в оккупированный Крым.

В Кремле подтвердили, что президент Российской Федерации Владимир Путин приедет на открытие автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крым.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии автомобильной части крымского моста 15 или 16 мая.

Он добавил, что Кремль по дате и времени сориентирует.

Накануне российские СМИ сообщали о завершении строительства автомобильной части моста в оккупированный Крым. Открытие железнодорожного сообщения по мосту ожидается в 2019 году. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Керченксий мост, Крым, Оккупированный Крым, РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине Нормандский формат без Путина: о чем будут говорить Порошенко, Меркель и Макрон Австралия выделит миллионы на расследование катастрофы МН17

Последние новости

Бокс. Промоутер Паркера рассчитывает на скорый реванш с Джошуа Возле дома Левочкина произошла потасовка между активистами и полицией Афиша нового фильма: Мой бриллиантовый развод
Сегодня читают
01 В Украину идет похолодание
02 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
03 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
04 Супрун развенчала еще один миф
05 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
Новости сегодня
17:29 В Киеве 9 мая неизвестные устроили запрещенный салют
17:27 "Мир Юрского периода 2" заставит зрителей понервничать
17:17 Хавбек "Ман Сити" заявил о желании продолжить карьеру в "Барселоне"
17:05 В майские праздники вырос спрос на "теплые кредиты"
17:00 Телеведущая Леся Никитюк поразила стильным образом в Каннах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Украины осуществил визит в зону ООС
Полторак осуществил визит в зону ООС
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0