Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым подготовку к саммиту "Украина - Европейский Союз".

"Президент Украины и премьер-министр Болгарии (на встрече в четверг в Аахене в Германии – ред) скоординировали вопросы подготовки к саммиту "Украина-ЕС", - сообщается на сайте президента Украины в четверг днем.

Глава Украинского государства также пригласил Б.Борисова посетить с визитом Украину.

Как ранее сообщалось, П.Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск в среду в Аахене договорились провести 20-й Саммит "Украина - Европейский Союз" летом 2018 года в Брюсселе.

П.Порошенко 9-10 мая находится с визитом в ФРГ.

Как известно, Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Европейском Союзе.