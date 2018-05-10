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Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым

Петр Порошенко и Бойко Борисов
18:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко и Бойко Борисов скоординировали вопросы подготовки к саммиту "Украина-ЕС".

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым подготовку к саммиту "Украина - Европейский Союз".

"Президент Украины и премьер-министр Болгарии (на встрече в четверг в Аахене в Германии – ред) скоординировали вопросы подготовки к саммиту "Украина-ЕС", - сообщается на сайте президента Украины в четверг днем.

Глава Украинского государства также пригласил Б.Борисова посетить с визитом Украину.

Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"

Как ранее сообщалось, П.Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск в среду в Аахене договорились провести 20-й Саммит "Украина - Европейский Союз" летом 2018 года в Брюсселе.

П.Порошенко 9-10 мая находится с визитом в ФРГ.

Как известно, Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Европейском Союзе.

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Новости Украины, Болгария, Петр Порошенко, Саммит Украина-ЕС, Украина.
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