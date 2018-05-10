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Миссия США при ОБСЕ обратилась к РФ касательно Донбасса

ОБСЕ
19:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Миссия США при ОБСЕ призывает РФ согласиться на привлечение международных экологов для оценки влияния войны на Донбассе на окружающую среду.

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Российскую Федерацию согласиться на привлечение международных экспертов-экологов для оценки последствий воздействия на окружающую среду вызванной Россией войны на Донбассе.

Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) зачитала сегодня исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс.

"Украина заявила о своей поддержке для развертывания экспертов по вопросам окружающей среды под эгидой Трехсторонней контактной группы. Мы призываем Россию сделать тоже самое. С десятками, если не сотнями, тысячами жизней на линии разграничения, нет времени для политических игр", - заявила американский дипломат.

При этом она приветствует успех Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы в решении вопроса, связанного с обеспечением мобильной связи. 4 мая было возобновлено предоставление мобильных услуг 70% жителей оккупированного Донбасса.

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Новости Украины, Донбасс, Миссия США при ОБСЕ, ОБСЕ, США, Украина.
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