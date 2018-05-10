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Украина не допустит использование "Северного потока-2"

Петр Порошенко
21:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украина сделает все, чтобы не дать России использовать "Северный поток-2" как элемент гибридной войны.

Украина сделает все, чтобы не дать России использовать "Северный поток-2" как элемент гибридной войны, как против Киева, так и против Европы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем делать все для того, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать "Северный поток" как элемент гибридной войны против не только Украины, но и против всей Европы. Я заявляю о том, что мы будем делать все, что от нас зависит", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг в Аахене (Германия).

Он отметил, что постоянно поднимает тему строительства "Северного потока-2" во время переговоров с представителями Германии, Франции, Европейской Комиссии

По мнению президента Украины, строительство "Северного потока-2" представляет "чрезвычайно большую опасность не только для Украины, и не только финансово".

"Эта опасность – геостратегическая, эта опасность, в том числе и оборонная… и невозможно безответственно относиться к этой чрезвычайно важной функции", - отметил П.Порошенко.

По его словам, газотранспортная система Украины является одним из элементов сдерживания агрессора. "Мне чрезвычайно приятно, что мы сейчас имеем более широкую продержку в Европейском Союзе", - сказал президент Украины.

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Новости Украины, Газпром, Европа, Петр Порошенко, Россия, Северный поток-2, Украина.
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