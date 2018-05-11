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Суд просят продлить арест Савченко

Надежда Савченко
12:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Шевченковский райсуд поступило ходатайство о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

В Шевченковский районный суд г.Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей арестованного народного депутата Надежды Савченко.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В.", - сказано в сообщении суда на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Информацию о дате и времени рассмотрения указанного ходатайства будет сообщена дополнительно.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

17 апреля Н.Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

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Новости Украины, Верховная Рада, Надежда Савченко, Суд, Шевченковский районный суд.
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