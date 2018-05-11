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Меркель поговорила по телефону с Путиным: обсудили "нормандский формат"

Ангела Меркель и Владимир Путин
13:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили Сирию и Украину.

Урегулирование конфликта на Донбассе стало одной из тем телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", - сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам разговора, состоявшегося по инициативе германской стороны.

"Условлено активизировать работу в "нормандском формате", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщили в кремлевской пресс-службе, "Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко".

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Новости Украины, Ангела Меркель, Владимир Путин, Кремль, Нормандский формат.
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