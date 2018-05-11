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Порошенко рассказал, когда состоится встреча лидеров "Нормандской четверки"

Петр Порошенко
14:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины считает, что встречу "можно и нужно" провести в начале июня.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в начале июня.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Словения Борутом Пахором в Киеве.

"Я, например, считаю, что ее (встречу) можно и нужно провести уже в начале июня", - заявил он.

"Насколько мои надежды будут реализованы, мы будем знать уже 23-24 мая, когда попытки предварительного согласования будут сделаны", - сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, 10 мая Порошенко по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о согласовании и координации шагов по проведению встречи в "нормандском формате" в ближайшее время, скорее всего - в Париже.

"Мы знаем, что 18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным в Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, и мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которую мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата", - сказал Порошенко.

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Новости Украины, "Нормандская четверка", Ангела Меркель, Петр Порошенко, Эммануэль Макрон.
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