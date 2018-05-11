Порошенко рассказал, когда состоится встреча лидеров "Нормандской четверки"

Встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в начале июня.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Словения Борутом Пахором в Киеве.

"Я, например, считаю, что ее (встречу) можно и нужно провести уже в начале июня", - заявил он.

"Насколько мои надежды будут реализованы, мы будем знать уже 23-24 мая, когда попытки предварительного согласования будут сделаны", - сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, 10 мая Порошенко по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о согласовании и координации шагов по проведению встречи в "нормандском формате" в ближайшее время, скорее всего - в Париже.

"Мы знаем, что 18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным в Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, и мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которую мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата", - сказал Порошенко.