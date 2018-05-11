Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Новости: Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Новости: Степаненко ответил Гармашу
Степаненко ответил Гармашу
Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
X

Луценко: Если иностранец неправильно перешел дорогу, он должен быть депортирован

Юрий Луценко
14:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: пресс-служба ГПУ

Новости Украины: Луценко выступает за ужесточение миграционной политики в отношении иностранцев-нарушителей, вплоть до депортации.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за более жесткую миграционную политику в отношении иностранцев, нарушающих какие-либо статьи законодательства Украины, но при этом желают получить украинское гражданство.

"По моему мнению, и законодательство и практика должны быть откорректированы. Таких людей (нарушающих законы Украины иностранцев - ред.) надо немедленно депортировать даже при не уголовных, а при административных правонарушениях. Если иностранец проживает в Украине – это нормально. Но если он неправильно перешел дорогу – он должен быть депортирован. Тот, кто хочет стать гражданином Украины, не должен нарушать никакие законы. За уголовные нарушения он должен отвечать по закону", - сказал генпрокурор во время выступления на тематической платформе проекта "Острог FORUM - 2018" в Национальном университете "Острожская академия" в пятницу.

Говоря о недавнем избиении народного депутата Украины Мустафы Найема, Ю.Луценко отметил, что это был не политический инцидент, однако он является прецедентом.

"Дело Мустафы Найема стало необычным, потому что с одной стороны – "мажоры" - не граждане Украины, с другой – известный народный депутат. В этом деле надо доказать объективность. Тот, кто разбил челюсть народному депутату, имеет статью, предполагающую до 8 лет заключения. Пока полиция оформляла протокол, он успел вылететь из Украины и позже был задержан в Азербайджане. Позавчера мы дали полный запрос об экстрадиции этого гражданина в Украину. Другие участники будут отвечать по статье "хулиганство", и я не сомневаюсь, что они понесут ответственность", - подчеркнул он.

Вместе с тем, генпрокурор отметил, что "необходимо более серьезно отнестись к деятельности Миграционной службы".

"Участники этого инцидента являются не гражданами Украины, однако хотят получить наше гражданство, при этом осуществляя разные хулиганские действия", - напомнил Ю.Луценко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Миграционная политика, Мустафа Найем, Острог FORUM - 2018, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В ОБСЕ призвали "расследовать атаки" на Интер Премьер сегодня совершит поездку на Закарпатье Украина не допустит использование "Северного потока-2"

Последние новости

Величественная красота кошек крупнейшей породы мейн-кун (Фото) На Черкасщине бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение, есть жертвы Выход США из СВПД: Могерини собирает глав МИД европейских стран
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
04 Сабо - о финале Кубка Украины
05 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
Новости сегодня
14:59 Промоутер: Головкин сказал, что Ванес за 2 раунда дрался больше, чем Сауль за 12
14:58 Гройсман: Украине не стоит ставить языковой ультиматум
14:56 "Укрзализныця" проведет эксперимент с питанием в поездах
14:46 Владимир Кличко: Решение об уходе было самым сложным в моей жизни
14:42 Организаторов кампании про-Brexit группы оштрафовали почти на €90 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу
Украина может подписать с МВФ еще одну программу
Новости: Украинцы стали чаще выезжать за границу
Украинцы стали чаще выезжать за границу
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Добавить комментарий
0