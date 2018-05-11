Луценко: Если иностранец неправильно перешел дорогу, он должен быть депортирован

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за более жесткую миграционную политику в отношении иностранцев, нарушающих какие-либо статьи законодательства Украины, но при этом желают получить украинское гражданство.

"По моему мнению, и законодательство и практика должны быть откорректированы. Таких людей (нарушающих законы Украины иностранцев - ред.) надо немедленно депортировать даже при не уголовных, а при административных правонарушениях. Если иностранец проживает в Украине – это нормально. Но если он неправильно перешел дорогу – он должен быть депортирован. Тот, кто хочет стать гражданином Украины, не должен нарушать никакие законы. За уголовные нарушения он должен отвечать по закону", - сказал генпрокурор во время выступления на тематической платформе проекта "Острог FORUM - 2018" в Национальном университете "Острожская академия" в пятницу.

Говоря о недавнем избиении народного депутата Украины Мустафы Найема, Ю.Луценко отметил, что это был не политический инцидент, однако он является прецедентом.

"Дело Мустафы Найема стало необычным, потому что с одной стороны – "мажоры" - не граждане Украины, с другой – известный народный депутат. В этом деле надо доказать объективность. Тот, кто разбил челюсть народному депутату, имеет статью, предполагающую до 8 лет заключения. Пока полиция оформляла протокол, он успел вылететь из Украины и позже был задержан в Азербайджане. Позавчера мы дали полный запрос об экстрадиции этого гражданина в Украину. Другие участники будут отвечать по статье "хулиганство", и я не сомневаюсь, что они понесут ответственность", - подчеркнул он.

Вместе с тем, генпрокурор отметил, что "необходимо более серьезно отнестись к деятельности Миграционной службы".

"Участники этого инцидента являются не гражданами Украины, однако хотят получить наше гражданство, при этом осуществляя разные хулиганские действия", - напомнил Ю.Луценко.