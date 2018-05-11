Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет
Новости: Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Новости: Степаненко ответил Гармашу
Степаненко ответил Гармашу
Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
X

Гройсман: Украине не стоит ставить языковой ультиматум

Владимир Гройсман
14:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что в Украине будут развивать и поддерживать родной украинский язык.

Украина с уважением относится к языкам национальных меньшинств, поэтому не надо ставить ультиматумы нашему государству.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире "112 Украина".

"Я не думаю, что кому-то надо использовать вопрос языка национальных меньшинств для достижения своих политических целей. Мне это неприятно слышать, особенно со стороны нашей дружественной страны (Венгрия - ред.). Эти заявления не добавляют (чести - ред.) никому”, - сказал Гройсман.

“Это является принципиальным для любого государства. Но все то, что касается языков нацменьшинств - венгерской, румынской, словацкой, польской, - мы чтим и уважаем нацменьшинства и всегда будем создавать условия, чтобы языки развивались. Но нам не нужно ставить какие-то ультиматумы”, - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что украинцы всегда достаточно толерантны, вежливы в отношении наших партнеров. “Единственное, о чем просим их, с уважением относиться к украинцам и к Украине. Не надо каким-то образом раздувать этот вопрос", - добавил Гройсман.

Как сообщалось, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Премьер-министр, Украина-НАТО, Украинский язык.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В ОБСЕ призвали "расследовать атаки" на Интер Премьер сегодня совершит поездку на Закарпатье Украина не допустит использование "Северного потока-2"

Последние новости

Величественная красота кошек крупнейшей породы мейн-кун (Фото) На Черкасщине бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение, есть жертвы Выход США из СВПД: Могерини собирает глав МИД европейских стран
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
04 Сабо - о финале Кубка Украины
05 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
Новости сегодня
14:59 Промоутер: Головкин сказал, что Ванес за 2 раунда дрался больше, чем Сауль за 12
14:56 Луценко: Если иностранец неправильно перешел дорогу, он должен быть депортирован
14:56 "Укрзализныця" проведет эксперимент с питанием в поездах
14:46 Владимир Кличко: Решение об уходе было самым сложным в моей жизни
14:42 Организаторов кампании про-Brexit группы оштрафовали почти на €90 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу
Украина может подписать с МВФ еще одну программу
Новости: Украинцы стали чаще выезжать за границу
Украинцы стали чаще выезжать за границу
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Добавить комментарий
0