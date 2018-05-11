Гройсман: Украине не стоит ставить языковой ультиматум

Украина с уважением относится к языкам национальных меньшинств, поэтому не надо ставить ультиматумы нашему государству.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире "112 Украина".

"Я не думаю, что кому-то надо использовать вопрос языка национальных меньшинств для достижения своих политических целей. Мне это неприятно слышать, особенно со стороны нашей дружественной страны (Венгрия - ред.). Эти заявления не добавляют (чести - ред.) никому”, - сказал Гройсман.

“Это является принципиальным для любого государства. Но все то, что касается языков нацменьшинств - венгерской, румынской, словацкой, польской, - мы чтим и уважаем нацменьшинства и всегда будем создавать условия, чтобы языки развивались. Но нам не нужно ставить какие-то ультиматумы”, - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что украинцы всегда достаточно толерантны, вежливы в отношении наших партнеров. “Единственное, о чем просим их, с уважением относиться к украинцам и к Украине. Не надо каким-то образом раздувать этот вопрос", - добавил Гройсман.

Как сообщалось, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.