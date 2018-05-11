Глава правительства Хорватии поможет детям крымских татар

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выступил с инициативой помощи детям из семей крымских татар и украинцев из Крыма, чьи родители задержаны оккупационной властью, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу сообщила, что в ходе встречи украинской делегации с премьером Хорватии в Загребе стороны обсудили широкий круг двусторонних вопросов, активизацию межправительственных связей и межпарламентского диалога, координацию усилий в международных органах и структурах и ходе реформ в Украине.

"Премьер-министр Хорватии выступил с инициативой помощи детям из семей крымских татар и украинцев из Крыма, чьи родители заключенные оккупационным режимом, а также активизации сотрудничества по программам разминирования, психологической и медицинской реабилитации военных, тренингов для военных медиков и психологов", - написала первый вице-спикер Рады.

Также, по ее словам, хорватские коллеги готовы поднять в европейских институтах вопрос украинских заложников, лиц, пропавших без вести на Донбассе, допуска Международного Комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях, "чтобы европейские коллеги больше знали об этой гуманитарной проблеме".

"Также обсудили вопросы активизации диалога в рамках стран Восточного партнерства и ЕС, хорватское правительство готово содействовать активизации проектов и межпарламентских связей в этом направлении", - добавила И.Геращенко.

В ходе встречи украинская делегация также подняла вопросы рисков российского политического проекта "Северный поток-2" и гибридных вызовов, которые создает РФ как в Украине так и в балканском регионе.