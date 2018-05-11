Открыто уголовное дело касательно премьерства Яценюка

Национальная полиция Украина начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины.

"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства", - сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу.

Уголовное производство начато по ч.1 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

"Кроме того, следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн долл.", - сказано в сообщении Нацполиции.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

В декабре 2016 года А.Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других народных депутатов.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В декабре 2016 года интернет-издание "Страна. UA" обнародовало первую аудиозапись, предоставленную, как утверждается, А.Онищенко. Запись представлена как разговор народных депутатов А.Онищенко и лидера фракции "Воля народа" Олеся Довгого о подкупе парламентариев.

В феврале в этом издании обнародована вторая часть записей А.Онищенко, по его словам, с бывшим народным депутатом Украины Николаем Мартыненко.