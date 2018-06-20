Турчинов поделился мнением о форматах мирной деоккупации Донбасса

Инициатива министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о поэтапной деоккупации Донбасса является одним из вариантов реализации мирных инициатив президента Украины Петра Порошенко, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Хочу сказать, что это не альтернативный план, как некоторые пытаются его представить. Наоборот, это один из вариантов реализации мирных инициатив президента Порошенко", - сказал А.Турчинов в интервью.

Секретарь СНБО Украины также пояснил специфику этого плана. "Суть предложения - проводить деоккупацию не на всей территории сразу, а поэтапно, шаг за шагом: отработали отдельный район или город, восстановили в нем правовое и социально-экономическое поле Украины, - продвигаемся дальше", - рассказал он.

При этом А.Турчинов отметил, что любой формат мирной деоккупации Донбасса, а не поэтапное освобождение вооруженным путем, упирается в нежелание России прекратить агрессию, и он не ожидает изменения российской политики в ближайшее время.

7 июня на ІХ Национальном экспертном форуме А.Аваков заявил, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не решает проблем Украины и создает ситуацию замороженного конфликта. "Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - сказал глава МВД, добавив, что переговорная позиция должна базироваться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.

А. Аваков также считает, что процесс деоккупации Донбасса потребует принятия закона "Об амнистии", но его действие не может коснуться людей, которые воевали против украинских военных и совершали уголовные преступления против мирных жителей.

В украинском обществе, считает А.Аваков, должна пройти дискуссия относительно того, на кого будет распространяться амнистия.

По словам главы МВД, возвращение оккупированной территории Донбасса не будет простым процессом и не будет военной операцией. По его словам, такая операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный, информационный, а "технически - это, скорее всего, будет полицейская операция без применения военных сил".

А.Аваков также выразил мнение о необходимости принятия закона о коллаборационизме, который будет предусматривать порядок привлечения к ответственности боевиков в ходе деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, такая инициатива должна быть разработана и принята до начала освобождения этих территорий. Параллельно с законом о коллаборантах, по убеждению министра, обязательно должен быть принят закон об амнистии, под действие которого попадет большинство населения, пережившего оккупацию – "все те, кто оказался заложником агрессора или вынужденно работал в учреждениях и организациях на оккупированной территории".