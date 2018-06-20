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Сенцов написал личное письмо российскому кинодокументалисту

Олег Сенцов
14:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Олег Сенцов написал письмо кинодокументалисту из РФ, что держится и уверен в победе.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в письме российскому кинодокументалисту Андрею Плахову заверил, что держится и уверен в победе.

Текст послания Плахов опубликовал на своей странице в Facebook с "небольшими купюрами".

"Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так не сложно – просто не бояться высказать свое мнение... Я держусь и по-прежнему уверен в победе", - написал Сенцов.

Он также поблагодарил Плахова и всех его коллег за поддержку.

Как сообщалось, осужденный в России по сфабрикованному обвинению в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Андрей Плахов, Олег Сенцов, Политзаключенные, Украина.
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