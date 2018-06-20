Москалькова сказала, когда собирается посетить Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует 23 июня посетить в следственном изоляторе журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по делу о госизмене.

"В рамках договоренности о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина Российской Федерации Вышинского Кирилла Валерьевича, 1967 года рождения, содержащегося в СИЗО города Херсона",- говорится письме Т.Москальковой уполномоченному Верховного Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, копия которого размещена на сайте российского омбудсмена.

В своем письме Т.Москалькова также благодарит Л.Денисову "за намерение принять меры для его перевода из г.Херсона в г. Киев".

15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Херсонский городской суд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

К.Вышинский заявил о намерении выйти из гражданства Украины.